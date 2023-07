Im Fokus: Apple-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Die Apple-Aktie kennt nur einen Weg: Nach oben! So ging es in den vergangenen sechs Monaten um 46% aufwärts, während in der Drei-Jahres-Betrachtung sogar ein Gewinn von 111% auf der Apple-Anzeigetafel steht. Und auch langfristig ist Apple an der Börse ein Gewinner. Denn: Apple-Aktie im Fokus Apple-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +1199,2% an Wert gewonnen,...