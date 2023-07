Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 15% an Wert gewonnen und ist am 22. Juni auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 181,70 Euro geklettert. Aktuell kämpft die Aktie des Sportartikel-Herstellers mit der Kursmarke von 170 Euro. Was macht die Adidas-Aktie langfristig? Im Fokus: Adidas-Aktie Adidas-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +114,1%...