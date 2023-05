Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten per Saldo um rund 37% gewinnen und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 155,00 Euro. Das langfristige Bild: Im Fokus: Adidas-Aktie Adidas-Aktien haben in den vergangenen zehn Jahren per saldo +88,5% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel +6,5% entspricht. Aus einem Investment in Höhe von 10.000...