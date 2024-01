Foghorn Therapeutics Inc Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Foghorn Therapeutics liegt bei 70,3, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was als "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Foghorn Therapeutics-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Foghorn Therapeutics von 6 USD als "Neutral"-Signal betrachtet, da er sich um -4,61 Prozent vom GD200 (6,29 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Gut"-Signal, da der Abstand +26,85 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Foghorn Therapeutics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Foghorn Therapeutics als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet haben. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 10 USD, was einer Erwartung in Höhe von 66,67 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.