Foghorn Therapeutics Inc Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten zwölf Monaten haben zwei Analysten ihre Bewertungen für die Foghorn Therapeutics-Aktie abgegeben. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie führte. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15 USD, was ein Aufwärtspotential von 125,9 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Foghorn Therapeutics-Aktie um 6,41 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um 56,24 Prozent darüber liegt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. Positive Themen waren in den letzten Tagen in den Diskussionen präsent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Foghorn Therapeutics derzeit als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 26,29, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation.

Insgesamt erhält die Foghorn Therapeutics-Aktie gute Bewertungen in den Kategorien Analysteneinschätzung, technische Analyse, Anleger-Stimmung und Relative Strength Index.