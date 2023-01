Förderung der nachhaltigen Entwicklung: Zoomlion bringt 32 neue Energieausrüstungsprodukte und 14 grüne Schlüsselkomponenten auf den Markt

Changsha, China (ots/PRNewswire) -Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (Zoomlion) hat am 15. Dezember 14 grüne und nachhaltige Schlüsselkomponenten und 32 neue Energieausrüstungsprodukte vorgestellt. Als führendes Unternehmen in der Bauindustrie, das eine nachhaltige Entwicklung anstrebt, hat Zoomlion einen umfassenden grünen Entwicklungsplan aufgestellt, der Design, Produktion und Management umfasst, um den gesamten Prozess von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zu Betrieb und Management grün zu gestalten.Die Markteinführung deckte die neun Produktbereiche von Zoomlion ab: Bau- und Ingenieurwesen, Betonpumpen, Mischfahrzeuge, Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungsmaschinen, Maschinen für den Tiefbau und Bergbau sowie Industriefahrzeuge.Für Zoomlion ist dies ein weiterer Meilenstein, nachdem das Unternehmen im vergangenen November 16 neue Energieprodukte in acht Bereichen auf den Markt gebracht hat. Das Unternehmen hat bei vielen anderen Produkten aus dem Bereich der neuen Energien starke Umsätze erzielt, und der Marktanteil der neuen Energie-Luftarbeitsmaschinen hat im Jahr 2022 die Marke von 60 Prozent überschritten.Entwicklung neuer Energie-SchlüsselkomponentenDie Entwicklung von Schlüsselkomponenten ist die Grundlage für die Energiewende bei Baumaschinen. Zoomlion hat umfassende Durchbrüche in den Bereichen Lithium-Batterie und Wasserstoff-Energie erzielt und die Kerntechnologie- und Schlüsselkomponenten-Industriekette von Ersatzteilen bis hin zu ganzen Fahrzeugen erschlossen, die sowohl Hardware als auch Software umfasst. Bis heute hat Zoomlion 80 Prozent seiner Schlüsselkomponenten für neue Energien selbst entwickelt.Die neun Lithium-Schlüsselkomponenten von Zoomlion haben zu einer umfassenden Lithium-Energielösung für Baumaschinen geführt, die Batterie, elektrischen Antrieb, elektrische Übertragung und elektrische Steuerung umfasst. Die drei neuen Wasserstoff-Energiekomponenten haben die integrierte Komplettlösung aus Hydrierung, Wasserstoffspeicherung/-transport, Wasserstoff-Brennstoffzelle und Hauptmotor strukturiert. Zoomlion hat auch den weltweit führenden wasserstoffbetriebenen hydraulischen Kolbenkompressor mit 45 MPa entwickelt.Darüber hinaus hat Zoomlion zwei neue Schwerlast-Fahrgestelle für reine Elektro- und Wasserstoff-Energieanlagen eingeführt.Entwicklung neuer Energien für die gesamte ProduktpaletteIm Jahr 2022 hat Zoomlion die Entwicklung seiner gesamten Produktpalette im Bereich der neuen Energie abgeschlossen und eine Reihe von Produkten vorgestellt, die in der Branche neue Maßstäbe gesetzt haben, darunter die weltweit größte Kranreihe mit neuer Energie, der weltweit erste zum Kauf erhältliche rein elektrische Raupenkran, der weltweit erste rein elektrische Kohlefaser-Pumpenwagen und der branchenweit erste Glasinstallationsroboter für geschossübergreifende Arbeiten in Hochhäusern. Zoomlion hat außerdem die erste intelligente Baulösung (https://www.prnewswire.com/in/news-releases/zoomlion-launches-industrys-first-intelligent-construction-solution-achieving-full-process-unmanned-operation-in-digital-close-loop-301709534.html) der Branche auf den Markt gebracht und treibt damit den intelligenten Wandel in der Industrie voran.Umweltfreundliche ProduktionZoomlion hat umweltfreundliche Technologien, Geräte und Produktionslinien entwickelt, um eine umweltfreundliche, effiziente, nachhaltige, kohlenstoffarme und sichere Produktion zu erreichen. Der neue Smart Park für Erdbewegungsmaschinen verwendet Hochpräzisionstechnologien, um die Materialnutzung zu optimieren, die Produktionseffizienz und die Energieeffizienz zu verbessern und die jährlichen Kohlenstoffemissionen um 82.400 Tonnen zu reduzieren.Die grüne Entwicklung gibt den Kurs für die zukünftige Entwicklung der Baumaschinenindustrie vor, und Zoomlion wird seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter optimieren und dazu beitragen, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in der Branche zu erreichen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/forderung-der-nachhaltigen-entwicklung-zoomlion-bringt-32-neue-energieausrustungsprodukte-und-14-grune-schlusselkomponenten-auf-den-markt-301713629.htmlPressekontakt:Chengkun Liu,0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell