Förderung des Verbraucherschutzes: Der Natural Diamond Council startet das Online-Portal seines neuen Programms ASSURE 2.0

New York und London (ots/PRNewswire) -Entdecken Sie die neuesten getesteten Geräte, lesen Sie mehr über unsere neueste Vorführung und erfahren Sie, wie Sie Ihr Diamantverifizierungsinstrument zum Testen einreichen können.Der Natural Diamond Council (NDC) hat den Start des neuen Online-Portals ASSURE 2.0 bekanntgegeben. (https://www.naturaldiamonds.com/council/assure-testing-program-2/) Das aktualisierte Portal ermöglicht es allen Käufern von Diamantverifizierungsinstrumenten, das Verzeichnis zu durchsuchen, die Funktionen zu verstehen und die Ergebnisse der neuen Reihe von ASSURE-Tests zu analysieren.Jedes Diamantverifizierungsinstrument (DVI) bietet unvergleichbare Vorteile, und es ist nicht immer einfach, das richtige Gerät für den Kauf auszuwählen. Das ASSURE-Programm stellt das ultimative Testregime für Diamantverifizierungsinstrumente dar und liefert allen Akteuren der Diamantenbranche objektive Daten, wenn sie den Kauf oder die Verwendung eines bestimmten DVI in Erwägung ziehen.Das Portal von ASSURE 2.0 und sein Verzeichnis präsentieren die Ergebnisse der DVI-Prüfung an einer aktualisierten ASSURE-Musterauswahl von natürlichen Diamanten, synthetischen Diamanten und Diamantnachahmungen in verschiedenen Größen. Diese ASSURE-Musterauswahl wurde sorgfältig kuratiert, um die Waren zu reflektieren, die derzeit auf dem Markt im Umlauf sind, sowie einzelne Steine, die zukünftige Trends antizipieren und einige der größten Herausforderungen für Diamantverifizierungsinstrumente darstellen. Das Programm umfasst außerdem die Prüfung von Diamantschmuck, wobei sowohl offene als auch gefasste Diamanten im Testprogramm enthalten sind.Ein verbessertes Filtersystem des Verzeichnisses von ASSURE 2.0 ermöglicht es Käufern von Diamantverifikationsinstrumenten, Instrumente basierend auf ihren wichtigsten Bedürfnissen einfach zu überprüfen: Arten von verwendeten Diamanten, Volumen von verarbeiteten Diamanten, Größe des Geräts, erforderliche Fachkenntnisse usw. Bezüglich des Ablesens der Ergebnisse sind dies die wichtigsten Analysemetriken: falschpositive Rate (die optimale falschpositive Rate für Diamanten beträgt 0 %, wobei keine synthetischen Diamanten oder Diamantnachahmungen als natürliche Diamanten eingestuft werden); Diamantverweisungsrate (die optimale Diamantverweisungsrate beträgt 0 %, wobei keine Diamanten für weitere Tests verwiesen werden); und Diamantgenauigkeit (die optimale Diamantgenauigkeit beträgt 100 %, wobei alle Diamanten korrekt als Diamant klassifiziert werden).Das neue Portal bietet außerdem weitere Einzelheiten zum Programm ASSURE 2.0 sowie allgemeine Informationen darüber, wie die Integrität der Diamanten-Pipeline geschützt werden kann. Der Zugriff auf zuvor veröffentlichte Testergebnisse wird in einem separaten Verzeichnis von ASSURE 1.0 als Referenz gespeichert.Der Natural Diamond Council wird auch weiterhin nationale und lokale Initiativen unterstützen, um den Einsatz von Diamantverifikationsinstrumenten zu fördern und Präsenzvorführungen zu organisieren.Die letzte Veranstaltung dieser Art fand vom 20. Juni bis zum 29. Juli in London statt und wurde von der London Diamond Bourse ausgerichtet. Sie ermöglichte Mitgliedern des Diamanten- und Schmuckhandels, viele der heute verfügbaren Diamantverifizierungsinstrumente auszuprobieren. Die Besucher konnten außerdem von der Gemmologin Charlotte Rose mehr über Diamantverifikationsinstrumente erfahren und darüber, wie sie die Integrität ihrer Pipeline schützen können.„Im Mittelpunkt des Verbraucherschutzes steht die Fähigkeit, zwischen natürlichen Diamanten, im Labor erzeugten Diamanten und Diamantnachahmungen zu unterscheiden. Der Erfolg der ASSURE-Vorführung in London zeigt das gemeinsame Engagement, das Verbrauchervertrauen in die gesamte Schmuckbranche zu gewährleisten. Das Vereinigte Königreich hat diesbezüglich eine starke Position eingenommen, was für die Branche der Naturdiamanten positiv ist. Es ist eine positive Entwicklung, die die Branche auf eine Weise voranbringen wird, die allen zugute kommt." David Kellie, CEO, Natural Diamond Council„Wir waren hocherfreut über die Beteiligung des Handels und der unabhängigen Juweliere, von denen viele aus anderen Landesteilen oder aus dem Ausland angereist sind. Das Feedback war positiv und viele kommentierten die große Vielfalt an Maschinen, passend für Unternehmen und Budgets jeder Größe. Wir gehen davon aus, dass die Vorherrschaft von Diamantverifikationsinstrumenten im britischen Schmuckhandel aufgrund der Assure-Vorführung zunehmen wird." Alan Cohen, President, London Diamond Bourse„Der Aufbau der industriellen Fähigkeit, Naturdiamanten korrekt zu verifizieren und die Integrität der Pipeline zu gewährleisten, ist entscheidend für den Schutz des Verbrauchervertrauens, und alle Beteiligten in der Lieferkette müssen diese Verantwortung tragen." Raluca Anghel, Head of External Affairs and Industry Relations, Natural Diamond CouncilHersteller von Diamantverifizierungsinstrumenten sind nun eingeladen, sowohl neue als auch herkömmliche Instrumente einzureichen, die bereits getestet wurden, deren geprüfte Zertifizierung jedoch nach Ablauf ihrer zweijährigen Gültigkeitsdauer ausläuft. Wir rufen außerdem alle Verbände, die daran interessiert sind, unsere Mission zu unterstützen und mit uns eine Vorführung des ASSURE-Programms zu organisieren, dazu auf, uns zu kontaktieren.Die Liste der von ASSURE getesteten Instrumente finden Sie hier (https://www.naturaldiamonds.com/council/assure-diamond-verification-2/).Kontaktaufnahme bezüglich des ASSURE-Programms assure@naturaldiamonds.com.Für strategische Kooperationen wenden Sie sich bitte an raluca@naturaldiamonds.com.Redaktionelle HinweiseInformationen zum Natural Diamond Council (NDC)Der Natural Diamond Council (NDC) inspiriert und informiert die Verbraucher über die unglaubliche Welt der Naturdiamanten über seine Plattform „Only Natural Diamonds". Die Plattform ist der maßgebliche Herausgeber für alles, was Naturdiamanten betrifft, einschließlich Berühmtheiten und Popkultur, epische Diamanten und Schmucktrends, Verlobungen und Hochzeiten sowie Kaufleitfäden für Diamanten.Der NDC unterstützt die Integrität der Naturdiamantenbranche, indem er Transparenz und Einblicke in die Fortschritte des Sektors und seines Engagements für weitere Verbesserungen bietet. Der NDC ist eine globale Organisation, deren Mitglieder auf vier Kontinenten und in zehn Ländern tätig sind, darunter Kanada, Südafrika und Botswana. Ihre Betriebe unterstützen die Existenz von 10 Millionen Beschäftigten der Branche und ihrer Familien auf der ganzen Welt.Der NDC ist in den USA, China, Indien, den VAE und Europa tätig.Informationen zum ASSURE-ProgrammDas ASSURE-Programm ist ein Testprogramm für Diamantverifizierungsinstrumente, daszuverlässige, von dritter Seite genehmigte Erkenntnisse zur Unterstützung von Kaufentscheidungen anbietet. Ein Diamantverifizierungsinstrumentist ein Gerät, das verwendet wird, um Diamanten zu identifizieren und/oder von synthetischen Diamantenzu trennen. Solche Geräte werden auch als Screening- oder Erkennungsgeräte für synthetische Diamanten bezeichnet.Das ASSURE-Programm wurde entwickelt, um Verbraucher zu schützen, ihr Vertrauen zu bewahren und die Integrität der Lieferkette von Naturdiamanten zu schützen.Das ASSURE-Programm bewertet die relative Leistungsfähigkeit der auf dem Markt verfügbaren Diamantverifizierungsinstrumente, und die Ergebnisse sind im ASSURE-Verzeichnis (https://www.naturaldiamonds.com/council/assure-diamond-verification-2/) einsehbar.Informationen zur London Diamond BourseDie London Diamond Bourse (ein Mitglied des Weltverbands der Diamantbörsen) ist eine exklusive Institution, deren Geschichte, Traditionen und Einrichtungen sie im Vereinigten Königreich einzigartig machen. Unsere Mitglieder unterstützen und befolgen unseren historischen Verhaltenskodex, der Integrität, moralische Verpflichtung, die höchsten Handelsstandards und die besten Geschäftspraktiken umfasst. Die London Diamond Bourse wird vom Foreign and Commonwealth Office als Handelsorganisation anerkannt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1951476/ASSURE_online_portal.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/forderung-des-verbraucherschutzes-der-natural-diamond-council-startet-das-online-portal-seines-neuen-programms-assure-2-0--301683412.htmlPressekontakt:Raluca Anghel,Head of External Affairs and Industry Relations beim Natural Diamond Council,raluca@naturaldiamonds.com,+44 73988 083014Original-Content von: Natural Diamond Council, übermittelt durch news aktuell