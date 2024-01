Focusrite Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Bei Focusrite gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Focusrite als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 16,96, was 48 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 32,79, was zu einer guten fundamentalen Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Focusrite mit einer Rendite von -38,13 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 44 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt Focusrite mit 38,05 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Focusrite abgegeben, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1500 GBP, was einen Anstieg um 154,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (590 GBP) bedeutet, und somit zu einer guten Empfehlung führt. Von Analystenseite erhält die Focusrite-Aktie insgesamt eine gute Bewertung.