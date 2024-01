Focusrite Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Focusrite-Aktie aktuell bei 514,47 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 590 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +14,68 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 482,48 GBP, was einer Distanz von +22,28 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -38,13 Prozent erzielt, was 43,7 Prozent unter dem Durchschnitt (5,57 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 0,63 Prozent, und Focusrite liegt aktuell 38,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Focusrite derzeit eine Dividendenrendite von 1,33 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,44 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -3 Prozent im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher erhält die Focusrite-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Focusrite insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose liegt bei 1500 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 154,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Prognose erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält Focusrite daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den genannten Kriterien.