Focusrite Aktie: Enormes Potenzial ....

In den letzten zwölf Monaten hat ein Analyst die Focusrite-Aktie bewertet und sie als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1500 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 209,28 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 485 GBP. Daher wird die Empfehlung für die Aktie als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Focusrite als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,13 im Vergleich zum Branchen-KGV von 32,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentalen Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird Focusrite in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Focusrite liegt bei 67,12, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Focusrite von den Analysten eine "Gut"-Bewertung, basierend auf den Analystenbewertungen, dem fundamentalen Kriterium und dem RSI.