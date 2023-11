Focusrite Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Focusrite liegt bei 86,49, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beträgt 47,1 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Situation als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Focusrite von 458 GBP eine Entfernung von -14,46 Prozent vom GD200 (535,43 GBP), was ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 473,38 GBP, was zu einem "neutralen" Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Focusrite-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Focusrite aktuell 14,35, was 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Focusrite in diesem Bereich eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Focusrite bei 1,33 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Focusrite-Aktie, wobei die technische Analyse auf eine neutrale bis negative Entwicklung hindeutet, während die fundamentale Analyse Anzeichen einer Unterbewertung zeigt.