Focused Photonics, tut es schon wieder!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Focused Photonics Hangzhou liegt mit einem Wert von 500,34 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf, was bei Focused Photonics Hangzhou zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Focused Photonics Hangzhou derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,92 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie (11,98 CNH) um -33,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 14,87 CNH weist darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf technischer Basis das Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Focused Photonics Hangzhou ist positiv, was durch mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien und die Beschäftigung mit den positiven Themen rund um das Unternehmen in den vergangenen Tagen deutlich wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Focused Photonics Hangzhou derzeit eine Dividendenrendite von 0% aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,55%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.