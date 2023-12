Focused Photonics Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Die Anleger-Stimmung für Focused Photonics Hangzhou wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. Es wurden sowohl positive als auch negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" geführt hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Focused Photonics Hangzhou 0 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,8 Prozent, weshalb unsere Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik geben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Focused Photonics Hangzhou liegt bei 500, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,51 Prozent erzielt, was 48,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.