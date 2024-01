Focused Photonics Aktie: Augen auf!

Die Focused Photonics Hangzhou-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 19,4 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,75 CNH, was einem Unterschied von -18,81 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,27 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,8 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Focused Photonics Hangzhou-Aktie also als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Focused Photonics Hangzhou mit -48,51 Prozent mehr als 50 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,25 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit -51,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Focused Photonics Hangzhou-Aktie einen Wert von 40,98 für den RSI7 und einen Wert von 64,76 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

