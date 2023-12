Focus Universal Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Focus Universal-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,87 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,45 USD liegt, was einer Abweichung von -22,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,69 USD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -14,2 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Focus Universal liegt bei 53,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dies führt zu einem Gesamtbild und einer Bewertung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie in den vergangenen Tagen neutral, mit Ausnahme eines Tages, an dem das Stimmungsbarometer auf Rot zeigte. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen konzentrierten sich die Diskussionen der Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Focus Universal, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".