Focus Media Information Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger bezüglich Focus Media Information in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt äußerst negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Trotz überwiegend positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen, erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Focus Media Information liegt bei 74,68, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 75,46, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Focus Media Information beträgt das aktuelle KGV 21. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ist dies durchschnittlich. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Focus Media Information eine Performance von 3,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt um 33,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,94 Prozent im Branchenvergleich für Focus Media Information. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite ebenfalls deutlich niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.