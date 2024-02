Focus Media Information Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

Der Fokus Media Information wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,21 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Focus Media Information eine Rendite von 4,15 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Focus Media Information-Aktie zeigt einen Wert von 21 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher positiv bewertet wird. Im Vergleich dazu zeigt der RSI für die letzten 25 Tage einen Wert von 42,27, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Focus Media Information derzeit um 4,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt der Kurs jedoch um 6,65 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.