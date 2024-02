Focus Impact Acquisition Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Focus Impact Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Focus Impact Acquisition liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 7,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussionintensität in Bezug auf Focus Impact Acquisition war langfristig unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Focus Impact Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,05 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Focus Impact Acquisition-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, ein positives Anleger-Sentiment, eine negative langfristige Stimmung und neutrale Bewertungen in der charttechnischen Analyse.