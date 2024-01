Focus Impact Acquisition Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Focus Impact Acquisition Corp":

Die technische Analyse von Focus Impact Acquisition zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,95 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,89 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Focus Impact Acquisition war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was die positive Einschätzung weiter unterstützt.

Die Diskussionsintensität im Internet über Focus Impact Acquisition ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Focus Impact Acquisition zeigt gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.