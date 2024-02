Focus Graphite im Check!

In den letzten zwei Wochen wurde Focus Graphite von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine gemischte Bewertung für Focus Graphite. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende ist Focus Graphite im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Focus Graphite-Aktie zeigt einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Focus Graphite.