Focus Graphite Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral für die Anleger. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Focus Graphite. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Focus Graphite liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt auch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Focus Graphite niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 3,58 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Focus Graphite-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt eine negative Abweichung und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Focus Graphite in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet, erhält jedoch "Neutral"-Bewertungen für den RSI und "Schlecht"-Bewertungen in Bezug auf Dividenden und technische Analyse.