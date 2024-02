Focus Graphite Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Focus Graphite liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Focus Graphite-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,24 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,18 CAD weicht somit um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,18 CAD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Focus Graphite-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Aktie von Focus Graphite zeigt die übliche Aktivität im Netz und erhält daher die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Focus Graphite daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Die Dividendenrendite der Focus Graphite-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,5). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.