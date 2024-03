Focus Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Falle von Focus beträgt der 7-Tage-RSI momentan 41,84 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Focus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI25 für Focus liegt bei 39,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Telekommunikationsdienste" ergibt sich für Focus eine Rendite von 50,5 Prozent, was 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" erreichte die Aktie eine Rendite von 47 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Focus ebenfalls gut ab, da die Ausschüttung von 3,14 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,64 % deutlich höher ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Focus in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.