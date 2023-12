Focus Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Mit einer Dividendenrendite von 3,05 Prozent übertrifft Focus den Branchendurchschnitt um 1,33 Prozent. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist die Aktie ein attraktives Investment und wird von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu beurteilen, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 73,16, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 53,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Focus auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Bewertungen. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Focus aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss über die Preisgestaltung. Mit einem KGV von 29,26 liegt Focus auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral".