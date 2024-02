Focus Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Focus-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 44. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 59,1 liegt. Auch hier ist die Focus-Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Focus.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Focus auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Focus weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Focus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Focus-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 62,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 6,28 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +56,52 Prozent im Branchenvergleich für Focus bedeutet. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Performance von Focus mit 54,28 Prozent über dem Durchschnittswert von 8,51 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Focus-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass sich die Focus-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 33,46 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 27,75 CNH liegt, was eine Abweichung von -17,07 Prozent im Vergleich bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 30,95 CNH eine Abweichung von -10,34 Prozent zum letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Focus-Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.