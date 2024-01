Fobi AI Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Fobi Ai-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,24 CAD verzeichnet. Verglichen mit dem aktuellen Kurs von 0,11 CAD ergibt sich eine Abweichung von -54,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,13 CAD) liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fobi Ai liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine kaum veränderte Stimmung für Fobi Ai in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein fallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für den Buzz.

Die Anleger-Stimmung bei Fobi Ai in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Insbesondere in den letzten Tagen wurden vorwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Fobi Ai-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und des Anleger-Feedbacks mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.