Fobi AI Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Fobi Ai gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fobi Ai daher ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Dieser zeigt, dass der GD200 bei 0,25 CAD liegt, während der Aktienkurs (0,12 CAD) um -52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,14 CAD, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer schlechten Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,71 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Fobi Ai.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren vorwiegend negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als schlecht eingestuft.