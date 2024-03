Fobi AI Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Fobi Ai-RSI liegt bei 80, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 48,15, was auf eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage hinweist. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung sind wichtige Faktoren bei der Einschätzung von Aktien. Bei Fobi Ai wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen eine positive Entwicklung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fobi Ai in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt eine weitere "Schlecht"-Bewertung aufgrund überwiegend negativer Themen in den Diskussionen.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Fobi Ai-Aktie eine Abweichung von -52,94 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -11,11 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.