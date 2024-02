Flywire Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Flywire wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Flywire-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 40,81, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Flywire derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 27,8 USD liegt, während der Aktienkurs bei 22,16 USD um -20,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,07 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird Flywire daher als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Flywire-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Empfehlung für Flywire aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 46,66 Prozent hin. Insgesamt erhält Flywire daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um Flywire haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was ebenfalls zu dieser Bewertung beiträgt.

Insgesamt erhält Flywire gemischte Bewertungen basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, den Analysteneinschätzungen und dem Sentiment und Buzz, was die aktuelle Lage des Unternehmens widerspiegelt.