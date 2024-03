Flywire Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie der Flywire wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im vergangenen Monat wurde die Aktie mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 31,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 29,75 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Flywire-Aktie zeigt, dass sie momentan überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über die Aktie geführt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger zeigt, dass sich die Stimmungslage zunehmend verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat jedoch neutral, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Flywire-Aktie führt.