Flywire Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde sehr positiv über Flywire diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Flywire auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Neutral" bewertet.

Analysteneinschätzung: Die Flywire-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie sind positiv, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 32,5 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 46,66 Prozent. Insgesamt erhält Flywire eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Flywire liegt derzeit bei 53,08 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 40,81 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Flywire in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Flywire derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,8 USD, während der Kurs der Aktie bei 22,16 USD um -20,29 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 22,07 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält Flywire daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.