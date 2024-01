Flywire Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Flywire-RSI liegt bei 65,61, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 50,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Flywire.

Die Analysten bewerten die Flywire-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Flywire vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 33,86 USD, was ein Aufwärtspotential von 46,25 Prozent vom letzten Schlusskurs von 23,15 USD bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität zu Flywire war ebenfalls höher als üblich, was auf zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flywire-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,01 USD liegt, was einen Unterschied von -20,2 Prozent zum letzten Schlusskurs von 23,15 USD bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 24,05 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt wird die Flywire-Aktie somit mit einem Gesamtrating von "Neutral" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.