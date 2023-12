Flywire Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der Flywire-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,03 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 23,81 USD zeigt einen Unterschied von -17,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (24,16 USD) weist einen Unterschied von nur -1,45 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Flywire-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,32 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,33 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Flywire-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Flywire-Aktie überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Einstufung der Aktie der Flywire basierend auf Analystenmeinungen ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 33,86 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 42,2 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Flywire.