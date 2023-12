Flywire Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Analyse der Analysten für die Flywire-Aktie ergibt insgesamt ein positives Bild. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wurden 6 als Kauf, 1 als Neutral und keine als Verkauf eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,86 USD, was einem potenziellen Anstieg um 46,31 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Flywire in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Flywire in diesem Bereich neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Flywire derzeit -5,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -20,34 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Flywire-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Tage (46,8) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analystenempfehlungen, des Sentiments, der technischen Analyse und des RSI ein insgesamt neutrales bis schlechtes Rating für die Flywire-Aktie.