Flynn Gold Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. Bei Flynn Gold wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Flynn Gold ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -31,67 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -18 Prozent und führt zu einer weiteren schlechten Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Flynn Gold liegt bei 57,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 70, was als überkaufte Situation gilt und zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.