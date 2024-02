Flynn Gold Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength-Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Dieser bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Flynn Gold wird bei einem Niveau von 50 als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,01 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Daher ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "neutral".

Stimmung und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Flynn Gold festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Flynn Gold daher eine "neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Flynn Gold diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Flynn Gold von 0,052 AUD liegt -13,33 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD) und wird daher als "schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung eingestuft. Hingegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, einen Kurs von 0,05 AUD auf. Dies führt zu einem "neutral"-Signal, da der Abstand +4 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Flynn Gold-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.