Flying Garden Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Flying Garden wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Flying Garden in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Flying Garden beschäftigt hat.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Flying Garden-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 85,34, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,34 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Flying Garden derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 liegt bei 2259,99 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2950 JPY liegt, was einer Abweichung von +30,53 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2935,18 JPY, was einer Abweichung von +0,5 Prozent entspricht und somit zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".