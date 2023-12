Flying Garden Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Flying Garden betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 19,7 Punkte, was darauf hindeutet, dass Flying Garden derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Flying Garden weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Flying Garden in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Flying Garden in den letzten Monaten eine übliche Diskussionsintensität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmung festzustellen sind. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse erhält Flying Garden eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +30,63 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +13,84 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.