Flying Garden Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Flying Garden betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 11,63 Punkte, was bedeutet, dass Flying Garden momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,62, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Flying Garden festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Flying Garden insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen über Flying Garden in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie hin. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird Flying Garden auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet, da der GD200 des Wertes bei 2110,73 JPY liegt und der Kurs der Aktie (3050 JPY) um +44,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 2506,54 JPY eine Abweichung von +21,68 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend wird die Aktie von Flying Garden in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen "Neutral" bewertet.