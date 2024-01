Flyht Aerospace Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse von Flyht Aerospace zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,82 CAD, was 15,85 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,69 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,7 CAD, was nur 1,43 Prozent unter dem Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Flyht Aerospace basierend auf trendfolgenden Indikatoren also ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Flyht Aerospace als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 20,86 insgesamt 29 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 29,39 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Flyht Aerospace im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,87 Prozent erzielt, was 44,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Rendite weit darunter, nämlich um 47,81 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was auf ein gutes Anleger-Sentiment hindeutet. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.