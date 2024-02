Flyht Aerospace Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Flyht Aerospace liegt derzeit bei 38,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der Wert auf 52,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Flyht Aerospace ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,86 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 30, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -22,08 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist hingegen eine Abweichung von 0 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.