Flyht Aerospace Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Flyht Aerospace betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 42,86 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Flyht Aerospace derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,44, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,57 Prozentpunkten ein geringerer Ertrag erzielt werden kann. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Flyht Aerospace hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 1,59 Prozentpunkte höher liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" bei 5,83 Prozent, was bedeutet, dass Flyht Aerospace derzeit 1,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Flyht Aerospace festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was bedeutet, dass kaum Veränderungen identifiziert werden konnten.