Flux Power Holdings Aktie: Jubelschreie!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Flux Power diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vermehrt mit den positiven Themen rund um Flux Power. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, für den wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Flux Power-Aktie beträgt aktuell 4,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,47 USD liegt, was einer Abweichung von +32,45 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Flux Power eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,41 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+24,04 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Flux Power-Aktie führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ermöglicht die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Flux Power liegt bei 19,31, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,96, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Flux Power-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Flux Power-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Flux Power vor, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für diesen Punkt der Analyse führt.