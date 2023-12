Flux Power Holdings Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Flux Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,13 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,4 USD weicht somit um -17,68 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 3,45 USD, was einer Abweichung von -1,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flux Power-Aktie liegt bei 49,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Flux Power, daher bleibt das Rating unverändert bei "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage in den sozialen Medien für Flux Power verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat dagegen leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Flux Power-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating, während das Gesamtrating basierend auf Analysteneinschätzungen und Sentiment/Buzz als "Gut" eingestuft wird.