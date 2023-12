Flux Power Holdings Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der aktuelle Kurs der Flux Power beträgt 4,11 USD, was einer Entfernung von +1,48 Prozent vom GD200 (4,05 USD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 3,44 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +19,48 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Flux Power-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben die Aktie der Flux Power in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was eine langfristige Einstufung als "Gut" ergibt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Flux Power aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Flux Power.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Flux Power spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Flux Power bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 10,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 37,66, was auf diesem Niveau zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI und RSI25.