Flux Power Holdings Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Flux Power-RSI liegt bei 19,31, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 39,96, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Flux Power daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Flux Power-Aktie bei 4,13 USD für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,47 USD deutlich darüber (+32,45 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,41 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+24,04 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Flux Power-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Flux Power-Aktie abgegeben, von denen 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Flux Power-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, daher erhält Flux Power auch in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Flux Power-Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Flux Power daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.