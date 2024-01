Flutter Entertainment ADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividende von Flutter Entertainment steht im Verhältnis zum Aktienkurs aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -0,87 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Aufgrund dessen hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der Branche ergibt sich, dass Flutter Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,89 Prozent verzeichnete, während ähnliche Unternehmen im Durchschnitt um 25,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -61,11 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Flutter Entertainment besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

