Flutter Entertainment ADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flutter Entertainment-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation an, da er bei 20,31 liegt. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Flutter Entertainment. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung sieht jedoch neutral aus, da kaum Veränderungen identifiziert werden konnten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analystenbewertungen der Flutter Entertainment-Aktie ergaben, dass 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 155,2 EUR, was ein Abwärtspotenzial von -12,81 Prozent bedeutet und eine "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier ergibt. Somit erhält Flutter Entertainment ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 166,27 EUR liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 178 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 151,89 EUR, was einem Abstand von +17,19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit wird die Gesamtnote für Flutter Entertainment in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

