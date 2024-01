Flutter Entertainment ADR Aktie: Ein sicheres Investment?

Das Anleger-Sentiment für Flutter Entertainment bleibt weiterhin positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen waren die meisten Diskussionen über das Unternehmen positiv, wobei nur an zwei Tagen eine negative Stimmung vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenrendite von Flutter Entertainment beträgt derzeit 0 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 0,96 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Flutter Entertainment-Aktie von 160 EUR eine -4,04%ige Entfernung vom GD200 (166,73 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Hingegen weist der GD50 einen Kurs von 150,2 EUR auf, was einem Abstand von +6,52 % entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flutter Entertainment-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 37,43) bestätigt diese Einschätzung und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass das Anleger-Sentiment positiv ist, die Dividendenrendite neutral und der Kurs sowie der RSI ebenfalls neutral bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.