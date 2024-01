Flutter Entertainment ADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Stimmung der Anleger zu Flutter Entertainment bleibt neutral, so das Anleger-Sentiment Barometer. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend neutrale Diskussionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. An zwei Tagen war die Stimmung positiv und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen blieben die Anleger neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Flutter Entertainment wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Flutter Entertainment zeigt eine Ausprägung von 76,36, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 37,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Flutter Entertainment bei -35,89 Prozent, was mehr als 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die Rendite der letzten 12 Monate 25,22 Prozent, wobei Flutter Entertainment mit 61,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.